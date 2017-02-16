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若本地玉米产量仍少

预计小麦进口量将提高

【本报雅加达讯】农业部发出停止玉米进口法规，这对家畜饲料用的小麦进口带来影响。小麦成为家畜饲料的玉米替代品。若本地玉米生产量不足，预计今年小麦进口量将提高。

中央统计局(BPS)记录，2015年1月至12月小麦进口量达741万吨，总值200万美元。去年，小麦进口量飙升成为1050万吨，进口额达240万盾。分为大约220万吨进口小麦作为家畜饲料业，以及830万吨为消费。

中央统计局记录，去年小麦进口提高，因为有数家家畜饲料业的原料从玉米转为小麦。

印尼饲料业协会(GPMT)总主席德希延多．布迪．乌多摩(Desianto Budi Utomo)希望，今年玉米生产能提高，以满足家畜饲料业的需求。为此，不必再依靠小麦进口，如去年。

去年，GPMT进口大约200万吨小麦弥补原料的短缺。“在家畜饲料生产的玉米成分达55%。若本地玉米产量能满足需求，我们今年不必进口小麦。”他这么说。

经济和金融发展研究机构(Indef)执行经理恩妮(Enny Sri Hartati)称，政府发出今年停止玉米进口配额法规，将影响到小麦进口量增加。“问题是，玉米不仅使用以家畜饲料业。但每年数量趋于增加食品业也使用玉米。这就是说，我们每年玉米需求量不断提高。”她如斯说。

她说，饲料原料的小麦进口增加潜力将小，若农业部拥有准确的玉米产量数据。

“迄今，政府表示国内玉米产量充足，甚至过量。但事实上，小麦进口反而提高，因为玉米进口配额被限制。”她如斯说。