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若愿意释出51%股权给印尼政府

鲁胡特称印尼自由港公司可继续营运至2041年

【雅加达罗盘报新闻网8月15日讯】印尼海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan)，周一(8月14日)在雅加达表示，倘若美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)旗下印尼子公司（PT Freeport Indonesia）愿意释出51%股权给印尼政府，该公司可以继续在巴布亚运营至2041年。

据鲁胡特向媒体表示，总部位于美国亚利桑那州凤凰城（Phoenix）的自由港公司原则上已同意把印尼自由港公司的51%股权转让给印尼政府，并根据印尼政府的规定在规定的期限内在当地建立冶炼厂（Smelter）。届时印尼自由港公司的股价将按照股市的价格计算，地下矿物储备肯定不会列入考虑因素。鲁胡特补充说。

鲁胡特还说，根据印度尼西亚的条例规定，采矿许可证前期只能每10年的谈判和签订为基准而不是根据自由港公司要求合同应该以20年为期限。

众所周知，印尼自由港公司（PT. FI）与我国签署的合作合同将于2021年届满，若合作合同没有延期，合同到期之后，印尼自由港公司必须停止一切运营活动。国营企业部长莉妮（Rini M Soemarno）和能源与矿物资源部长佐南（Ignasius Jonan）此前表示，若自由港公司离开巴布亚矿区，政府将竭尽所能继续经营自由港公司留下来的开矿业务，我国国有企业（BUMN）也以万事俱备，接管印尼自由港公司的业务。