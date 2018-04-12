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若前副总统布迪约诺列为世纪银行案犯罪嫌疑人

将动摇我国金融体系稳定性

【雅加达独立报新闻网4月11日讯】建设团结党（PPP）的国会第三委员会会员撒尼（Arsul Sani）评价，雅京南区地方法院要求肃贪会（KPK）把2009 年至2014年期间的前副总统 布迪约诺（Boediono）有关世纪银行（Bank Century）案的调查决定不足为奇。

“那种判决纯属不奇怪，是个寻常的事。这只是肃贪会在审理其Budi Mulya案件时审查世纪银行的法律后果。” 撒尼周三（3月11日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

据撒尼说，法律程序仍然必须执行。 然而，肃贪会系统中还有一些事情需要反省，其中一个就是在没有有力证据的情况下在起诉书中列入某人的姓名。

“这就是肃贪会应该受到批评的地方。在起诉书中还有180多人被提起，但尚未由肃贪会执行处理。如果证据不够就不要将其列入起诉书中。” 撒尼说。

据撒尼介绍，若前副总统布迪约诺被肃贪会列为世纪银行案犯罪嫌犯将动摇 我国金融体系稳定性。

“这将不可避免地动摇我国金融体系稳定性。因为货币和财政政策正在接受审判。” 撒尼如是说道。

这位建设团结党的秘书长撒尼确信雅京南区地方法院不打算干涉肃贪会。因为雅京南区地方法院是执法人员之一。

世纪银行丑闻近年来备受关注。 我国第六任总统苏西洛班邦尤多约诺（SBY）和他当时的副总统布迪约诺执政时，这起案件也曾经轰动一时。

SBY时代国会成立世纪银行特别委员会， 当时SBY政府和官员以及布迪约诺被传唤提供信息。SBY政治反对者质疑，苏西洛和布迪约诺在2009年总统选举中获得6万7千亿盾的资金流向。