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若不延长工作合同

自由港总部威胁将印尼告到国际仲裁

【本报雅加达讯】自由港大老板威胁说，若不延长工作合同，他们将印尼告到国际仲裁。

为了工作合同问题，印尼自由港自2017年2月10日已停止生产，并已把在巴布亚米米卡（Mimika）工作的数万名矿工要他们暂时下岗。如果这种情况持续下去，巴布亚的经济可能会动摇，因为超过90％的迪米卡县以及约37％巴布亚省的地方财政收入都来自自由港。

如果政府没有迅速恢复自由港的生产活动，数万名员工扬言将占领政府机关、机场与港口。

为能在巴布亚Grasberg铜矿长期投资，自由港需要的是确定性和稳定性。而印尼政府方面需要的是对拥有矿物资源财富的巴布亚Grasberg铜矿有更多的控制权。

2017年2月10日，政府已把采矿营业执照（IUPK）交给自由港，作为工作合同的替代文件。

如果自由港拒绝接受采矿营业执照，则自由港不能出口铜精矿，那样话，Grasberg铜矿的运营和生产肯定将受影响。

采矿营业执照不同于工作合同，采矿营业执照使政府作为授权方的地位变得更强。而工作合同的双方地位平等。

因此，自由港不想把工作合同改变为采矿营业执照。因为自由港认为采矿营业执照没有给予确定性和稳定性，税务将随着税务政策的改变而改变，而工作合同则不同，税务不会改变，直到合同期满为止。

此外，采矿营业执照持有者被责成出售股权至51％，这一点自由港不同意，因为这意味着公司的控制权已不在他们手里，而是大股手里。

自由港麦克莫兰公司总裁兼首席执行官理查.阿德克森（Richard C Adkerson）周一（20日）在雅加达费尔蒙特酒店的记者会上明确表示不会接受采矿营业执照，他们不会放弃工作合同。

他说，其公司与印尼政府从2月18日开始算起还有120天的时间寻求双赢的解决方案。但如果达不成共识，自由港将通过国际仲裁解决分歧。

印尼不怕威胁

对于自由港总部威胁将印尼告到国际仲裁的事，能源与矿物资源部长佐南表示，印尼政府不怕该威胁，并提醒说，印尼政府也能够作出同样的威胁。

他说：“我们是要做生意还是要打官司，自由港是企业，应该是做生意的，如果在谈判中不能达成共识，各方当然有权力把事情告到国际仲裁审理，自由港能够那样做，印尼政府也能够那样做。”