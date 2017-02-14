Tuesday, February 14th, 2017 | Posted by

苏西吁国内工业界 向捷克推广渔产品

【本报雅加达讯】海洋渔业部长苏西（Susi Pudjiastuti）呼吁国内工业界提高我国渔业商品和海产品并向捷克共和国推广。

苏西昨日在雅加达说：“我国理应瞄准内陆国家，譬如捷克作为我国海产品的市场。”

海洋渔业部长于本月8日至10日对捷克共和国进行工作访问。

苏西透露，目前捷克对一些渔业商品比如金枪鱼和螃蟹肉的需求很大。

目前，捷克在我国出口国排行第19，远远落后于越南和中国。

虽然我国对捷克贸易仍呈现顺差，但自2011年起，捷克从我国的渔业产品进口值有下降的趋势。

我希望两国能提高直接贸易量，因为这一向以来捷克是间接地进口来自我国的渔业商品，”她如斯说。

为此，海洋渔业部长邀请捷克共和国企业界，参加海洋渔业部强化海产和鱼产竞争力总署每个月举办的“海洋和渔业商业论坛（Marine and Fisheries Business Forum）”。

部长解释，海洋渔业部在海洋和渔业商业论坛上，认定市场需求以及捷克企业界所需要的渔业商品，同时我国供给能力互相配合

海洋渔业部不但改变方针和铲除官僚作风之外，而且邀请国内企业界推介渔业产品并主动适应市场的需求。

苏西说：“比如说，捷克某家海产公司有意从国内企业直接进口，但后来取消该计划，因为国内企业没有回复他们的要求。”

此前，国会对捷克共和国与我国加强双边关系，包括两国议会的表示支持。

国会副议长陶菲克（Taufik Kurniawan）周一（123）在国会大厦，接受捷克共和国驻我国大使Ivan Hotek的访问时说：“我国与捷克有很长时间的合作关系，其中在贸易、农业、社会和文化领域。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175192

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