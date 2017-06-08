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苏庚大使评我国有潜力

拓展中国清真产品市场

【本报北京讯】我国有机会拓展中国的清真产品市场，因为最近几年中国的清真产品市场不断增长。

我国驻中国大使苏庚（Soegeng Rahardjo）6日在中国北京说：“明年我们要聚焦于拓展清真产品市场，优先在宁夏和青海。”

大使认为，宁夏自治区和青海省可成为我国清真产品的潜力市场，因为穆斯林人口较多。

回族人口占宁夏全区总人口的34%，大部分是穆斯林教徒，而中国信仰伊斯兰教的其它民族——撒拉族和维吾尔族聚居在青海省。

“我国可优先拓展宁夏和青海这两个地区的清真产品市场，同时寻找方式与大部分来自马来西亚的清真产品竞争，”苏庚如斯说。

马来西亚早前已经把清真产品销售到中国市场，包括开设清真餐厅。

虽然如此，大使对我国拓展中国清真产品市场的机遇仍大表示乐观，因为中国总人口达到13亿人。

“清真产品市场的潜力不仅是信仰伊斯兰教的2200万居民，而且在中国工作的外籍人。何况，我国以世界上最大的穆斯林国家著名，”他说。

除此之外，在中国提供清真食品的餐厅如雨后春笋。

目前，中国居民对清真食品的意识愈强烈，因为认为比其他食品更健康。