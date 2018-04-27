Friday, April 27th, 2018 | Posted by

苏南轻轨项目 建造进度已达89%

铁路局长Zulfikri（右）由Pelindo II巨港分公司总经理Agus Edi Santoso（右二）陪同于星期三（11/4）在南苏门答腊省巨港Boom Baru港检查刚抵达的两组轻轨列车（LRT）。


铁路局长Zulfikri（右）由Pelindo II巨港分公司总经理Agus Edi Santoso（右二）陪同于星期三（11/4）在南苏门答腊省巨港Boom Baru港检查刚抵达的两组轻轨列车（LRT）。

 

【本报雅加达讯】近日，交通部（Kemenhub）铁路局局长苏尔菲克里（Zulfikri）对记者称，南苏门答腊轻轨交通项目（LRT）建造进度已达到89%。“至今年420日，全长23.4公里的轻轨项目建造进度已达到89.1%，该情形已比原来定下的84%建造指标更快。”

苏尔菲克里声称，除了将支持将今年8月举办的亚运大会（Asean Games）之外，也希望该轻轨项目运行后，将对巨港（Palembang）民众提供方便，解决塞车问题。

我们关注轻轨项目能对民众有好处。这意味着轻轨项目能解决塞车问题，尤其是前往飞机场方向，我们尽可能提供廉价的车费，俾使巨港民众不只在周末乘坐，但也能每日乘坐。”

与此同时，上周，两组轻轨列车已在巨港Boom Baru港口正式移交。交通部长布迪. 卡尔亚.苏玛迪（Budi Karya Sumadi）希望，轻轨工程能加快完成，俾能即刻运行。“我感到欣慰，两组轻轨列车已抵达，意思是说，我们定下的建造进度已符合计划，甚至，我们设法能更快完成，能提早7月初运行，而不是7月中旬。”

由火车工业（Industri Kereta Api/INKA）公司生产的轻轨列车，接着将在运行前经过数项测试，即静态测试（tes statis）、动态测试（tes dinamis）和最后是真正的运行测试，俾使轻轨项目能良好运作。

交通部长续称，希望轻轨捷运能融入南苏门答腊巨港市民的生活方式，巨港成为我国首个拥有轻轨项目捷运的城市。“中央政府和地方政府希望，轻轨项目能融入巨港市民生活方式，也成为别的城市在捷运方面的范例。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213442

Posted by on Apr 27 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added