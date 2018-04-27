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苏南轻轨项目 建造进度已达89%

【本报雅加达讯】近日，交通部（Kemenhub）铁路局局长苏尔菲克里（Zulfikri）对记者称，南苏门答腊轻轨交通项目（LRT）建造进度已达到89%。“至今年4月20日，全长23.4公里的轻轨项目建造进度已达到89.1%，该情形已比原来定下的84%建造指标更快。”

苏尔菲克里声称，除了将支持将今年8月举办的亚运大会（Asean Games）之外，也希望该轻轨项目运行后，将对巨港（Palembang）民众提供方便，解决塞车问题。

“我们关注轻轨项目能对民众有好处。这意味着轻轨项目能解决塞车问题，尤其是前往飞机场方向，我们尽可能提供廉价的车费，俾使巨港民众不只在周末乘坐，但也能每日乘坐。”

与此同时，上周，两组轻轨列车已在巨港Boom Baru港口正式移交。交通部长布迪. 卡尔亚.苏玛迪（Budi Karya Sumadi）希望，轻轨工程能加快完成，俾能即刻运行。“我感到欣慰，两组轻轨列车已抵达，意思是说，我们定下的建造进度已符合计划，甚至，我们设法能更快完成，能提早7月初运行，而不是7月中旬。”

由火车工业（Industri Kereta Api/INKA）公司生产的轻轨列车，接着将在运行前经过数项测试，即静态测试（tes statis）、动态测试（tes dinamis）和最后是真正的运行测试，俾使轻轨项目能良好运作。

交通部长续称，希望轻轨捷运能融入南苏门答腊巨港市民的生活方式，巨港成为我国首个拥有轻轨项目捷运的城市。“中央政府和地方政府希望，轻轨项目能融入巨港市民生活方式，也成为别的城市在捷运方面的范例。”