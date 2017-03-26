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苏北省长吁企业家参加广交会

推动出口和吸引投资

【本报棉兰讯】苏北省省长埃利（H T Erry Nuradi）呼吁企业界参加中国进出口商品交易会（广交会），来推动苏北省向中国的出口以及吸引更多投资项目。

他上周末在棉兰说：“中国是苏北省的主要出口市场以及最大投资来源国之一。有鉴于此，企业家必须参加各种活动，比如今年4月至5月5日举办的第121届广交会。”

副省长努哈吉扎（Nurhajizah Marpaung）

代表苏北省省长在2017年第121届中国进出口商品交易会（广交会）推介会作出上述表示。

省长说，投资统筹机构（BKPM）在2010年至2015年的数据记录，中国投资者在苏北省在该期间的投资总额达18.8932亿美元。

进一步，截至今年1月份苏北省向中国的出口总额也继续增长，能从中国成为苏北省的第二大贸易伙伴国，总贸易达7300万美元显示出来。

苏北省向中国出口的商品种类多样，包括脂肪和植物或动物油、橡胶和橡胶制品、化学品以及纸浆。

“中国也是苏北省的最大进口国，”省长如斯说。

中国对外贸易中心国际交流部副总经理余毅声称，这一向以来中国与印尼的贸易关系良好。印尼甚至成为中国的主要伙伴国之一。去年两国的贸易总额达535.1亿美元。

他希望印尼企业界能利用广交会而加大中国与印尼在经济方面的合作力度。

余毅进一步解释，中国对外贸易中心主办的广交会具有综合与专业并重，由2万4000个参展商参与。

广交会展出全球许多国家的16种类的优质产品，比如电子产品、机械、商品、医疗设备以及纺织品和食品。

他强调，在广交会展出的产品是通过精心挑选过程。广交会主办商也将保护参展商的产权，以及企业家和客户的权益。

去年广交会吸引来自213个国家和地区的18.6万家买家，总交易额达279亿美元。

在18.6万买家的其中5200家来自印尼，而成为广交会来自东南亚国家的第三大买方。