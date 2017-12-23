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苏北省曼黛林县正式启动

兴建阿杜哈利斯纳苏帝安机场

【本报邝耀章报导】佐科威总统上台后，大事兴建基础设施，其中苏北省曼黛林(Mandailing Natal)县，马林档(Malintang)山峰开始兴建机场。

苏北省长登姑．艾利．努拉迪(Tengku Erry Nurradi)昨日在该机场纪念碑上签字，表示正式启动兴建该机场的工程。该机场建成后波音737飞机可在该机场起降。

艾利省长说，该机场将取名为“阿杜．哈利斯，纳苏帝安将军机场”(Jenderal TNI Purn Abdul Haris Nasution)。苏北省政府9年前开始筹划兴建该机场，可是至到现在才开始兴建。他表示，该机场建成后，将缩短马迪娜至苏北省府棉兰的距离与时间，可望促进当地社会的经济发展。

纳苏帝安机场跑道的长2.5公里，使用土地面积100.49公顷，包括机场道与办事处用地，及以后的发展用地。

艾利省长表示，希望该机场建成后，将促进苏北省马迪娜(Madina)地区的经济，及与该机场直接相连的苏西省的经济发展。

但愿马林档机场的动工，不但能够带给马迪娜地区社会繁荣与有益，也带给苏北省与苏西省周围地区的社会有益繁荣。

苏北省移交了24.87公顷土地, 其他向当地居民征收175.62公顷土地, 居民土地目前仍在处理阶段。