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苏北省政府将把5县市

发展成玉米生产地区

【本报棉兰讯】苏北省政府巩固把玉米种植聚焦于当地5个主要玉米生产地区，即Deli Serdang、Karo、Simalungun、Langkat和Dairi县。

苏北省省长邓古·埃利（H T Erry Nuradi）日前在棉兰说：“除了聚焦在种植玉米之外，苏北省政府也致力于提高玉米生产能力。”

Deli Serdang县Tanjung Morawa镇是苏北省主要的玉米生产地区之一。省政府呼吁Deli Serdang县政府大力发展玉米种植。

埃利强调，苏北省政府以玉米可替代大米作为主要粮食品为理由，把玉米定为除了大米之外的主要商品。

“发展玉米种植也属于全国计划，因而政府通过各种计划全力支持提高玉米生产量，”他如斯说。

省长续说，农业部已推出大米、玉米和大豆特别措施（Upsus Pajale），并于2016年在总面积7万公顷进行玉米种植活动。

他说：“苏北省政府希望玉米产量年复一年继续提高。2015年苏北省的玉米总产量达151.9万吨，比2014年的115.9万吨更佳。”

根据中央统计局苏北省分局的数据，自2013年的最近3年，苏北省的玉米生产能力持续提高。

埃利称，2013年当地的玉米生产能力每公顷55.87公吨，但于2014年和2015年逐步分别增至57.82公吨和62.33兆盾。