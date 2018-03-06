Tuesday, March 6th, 2018 | Posted by

苏北省发生天气异常 Gapki:影响油棕榈产量

【本报棉兰讯】在苏北省发生的天气异常特别是旱季，对当地油棕榈种植园的产量带来影响。

印尼棕榈原油业协会（Gapki）苏北省分会主席瑟迪亚（Setia Dharma Sebayang）前日在棉兰说称，旱季的确引起连梗油棕的生产下降，但降幅不太大。

虽然产量降幅还小，低于5%，但造成油棕榈种植园企业担心。

我希望干旱不会太久，因为2月底开始下雨，”他说。

由于苏北省开始下雨，瑟迪亚希望当地的油棕榈产量降幅没有像2015年和2016年的那么大。那时，旱季和烧芭行为造成的热点，导致苏北省的连梗油棕产量的降幅达5%10%

瑟迪亚解释，苏北省发生的天气异常，通常不会对苏北省的所有油棕榈生产中心产生重大影响。“那是因为各地的情况互不相同，”他说。

他坦承，产量紧张的情况将引起油棕榈价格居高不下，保持在每公斤7900盾至8000盾。

我希望毛棕榈油价格向好的情况，能持续直至9月份的收获高峰期，”他说。

瑟迪亚称，毛棕榈油价格受到许多因素的影响，包括产量、需求量、国际油价等。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=208374

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