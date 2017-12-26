Tuesday, December 26th, 2017 | Posted by

苏北“学习之家”第7届Yamaha机械培训
9名学生参与结业场外实习

 

黄耀汉（右）把弟子规书本赠送给Karo县副县长Cory Sebayang。

黄耀汉（右）把弟子规书本赠送给Karo县副县长Cory Sebayang。

Karo县副县长Cory Sebayang（左三）在黄耀汉（右一）陪同下赠送弟子规书本给结业学生代表。

Karo县副县长Cory Sebayang（左三）在黄耀汉（右一）陪同下赠送弟子规书本给结业学生代表。

Karo县副县长Cory Sebayang（左三）在黄耀汉（右一）陪同下赠送弟子规书本给Yamaha电单车维修中心代表。

Karo县副县长Cory Sebayang（左三）在黄耀汉（右一）陪同下赠送弟子规书本给Yamaha电单车维修中心代表。

国外嘉宾向Karo县副县长Cory Sebayang赠送纪念品。

国外嘉宾向Karo县副县长Cory Sebayang赠送纪念品。

学习之家所有学生与副县长及西纳蓬社区关怀组人员合影。

学习之家所有学生与副县长及西纳蓬社区关怀组人员合影。

学习之家”第7届结业生与黄耀汉和Karo县副县长Cory Sebayang等嘉宾合影。

学习之家”第7届结业生与黄耀汉和Karo县副县长Cory Sebayang等嘉宾合影。

 

【本报讯】日前，苏北省Karo县副县长Cory Sebayang，在Sinabung社区关怀组统筹人黄耀汉的陪同下，主持第7届学习之家Yamaha电单车机械培训9位学生结业后的场外实习活动。这些学生将被派到一些地区的Yamaha电单车维修中心担任实习生。

出席该活动有Yamaha电单车公司代表Zainal Arifin及来自Kaban JaheKaroBatak教会牧师DS.Cory Sebayang表示，非常自豪的欢送这些结业生参加场外实习，希望他们能认真学习，并把所学到的服务社会和增加个人收入。

Cory说，希望他们的计划和梦想能够成真和实现，并感谢黄耀汉通过Sinabung社区关怀组和学习之家为这些学生提供的培训。

黄耀汉：成功须有良好美德

与此同时，黄耀汉感谢Karo县副县长Cory Sebayang拨冗出席此活动，并希望继续获得Karo县政府的精神支持。黄耀汉说，参加Yamaha机械培训的学生，他们基本上都是受到Sinabung火山爆发的一部分青少年，有些不继续在正规学校读书，他们在学习之家除了能受到很好的教育，还能远离毒品和消极的行为，所以对Karo县政府在道义上的支持表示由衷的感谢，作为提升这些青少的工作精神。

此外，黄耀汉向来自中国和新加坡的嘉宾说明这次活动。他说，这些被派到Yamaha电单车维修中心的青少年，是学习之家的第7届结业生，前几届的结业生已经完成场外实习，目前在Yamaha电单车维修中心工作，有的甚至开设自己的电单车维修店。

黄耀汉续称，学习之家将会继续推出积极的方案，特别是在受火山爆发影响儿童的指导和人才培养方面。学习之家在帮助他们时，从不区别他们的背景，而是出于人性。结业典礼结束后，黄耀汉向每位结业学生赠送弟子规书本，作为培养他们的道德和精神，学习之家教育他们不仅仅是能够工作，但也要能适应社会，因为成功的条件必须有良好的道德。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201854

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