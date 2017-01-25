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花王计划投资1兆盾

在苏门答腊建化学油脂厂

【本报雅加达讯】日本消费品生产商花王（Kao）公司计划，将投资1.1兆盾，在苏门答腊兴建年产10万吨的化学油脂工厂。

根据报道，花王公司新工厂生产的化学油脂产品是脂肪酸（fatty acid），作为生产数种消费品的原料，如洗发精（shampo）、洗涤剂（deterjen）和洗面膏（pembersih wajah）。

建厂目的是预期东南亚区高品质消费品需求提高，这是因该区中层阶级数量持续增加。“花王公司将使用当地棕油（CPO）生产商Apical集团生产的棕油，作为生产脂肪酸的原料。”

目前，花王公司在日本和歌山县（Perfektur Wakayama）生产脂肪酸，该公司计划，2019年，在我国的工厂运营后，花王公司在全球的脂肪酸产量将剧升130%，因此，内部的脂肪酸供应将提高，从目前的50%以下提高成为60%。

在苏门答腊生产的脂肪酸，将供作花王公司在我国、越南和泰国的工厂生产消费品用途，该公司希望，扩建工厂能推动东南亚区的销售，在东南亚市场，花王公司也与开拓该市场的全球消费品生产商，如美国宝洁（Procter & Gamble）和荷兰的联合利华（Unilever）激烈竞争。

此前，全球联合利华公司每年将增加2兆盾投资，综合苏门答腊，主要是Sei Mangkei经济区的化学油脂业，该公司通过旗下印尼联合利华油脂化学（Unilever Oleochemical Indonesia）公司，已在Sei Mangke运营年产16万5000吨的油脂化学厂，该工厂投资额2兆盾。“联合利华公司报导，每年将增加2兆盾投资，使工厂能综合，从上游直至下游，如此一来，公司能把所有的工厂向Sei Mangke迁移，俾能更节省和增值。”

日前，工业部（Kemenperin）综合、纺织和化学工业局局长西吉特（Sigit）补充说，联合利华也计划，今年将兴建表面活性剂（Surfaktan）厂，作为油脂化学业的下游化。

他续称，将在Sei Mangke兴建工厂，俾能与上游综合，接下来，该工厂生产的产品将运往爪哇岛的联合利华公司的工厂加工。“每年将投资2兆盾，将把所有的工厂迁往Sei Mangke，将更大扩展，从油脂化学直至下游业。”