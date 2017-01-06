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良好的政策协调等四关键因素

促使去年通胀率创2010年来新低

【本报雅加达讯】2016年通胀率录志为3.02%，这是自2010年以来的最低通胀率。而抑制2016年通货膨胀，最低限度有四关键因素。

印度尼西亚银行(央行/BI)行长助理贝利(Perry Warjiyo)称，第一个因素是由央行和政府进行良好的政策协调。

央行作为货币主管部门，成功的控制全年基准利率，确保通货膨胀，甚至基准利率能下降1.5%。

从政府方面，藉着一些地方通货膨胀控制小组的监测，成功的确保粮食价格。虽然有些食品的价格波动较大，例如辣椒和红葱，那是因虫害和歉收的缘故。

昨日，贝利在雅加达，央行大厦称，“总的来说，良好的协调得以控制粮食价格。”

第二个因素是全国产能充足，和能满足民众的需求。结果是各种价格能够维持。

第三个因素是来自国际大宗商品价格的影响，或者是来自盾币汇率的稳定控制。虽然在2016年有些商品价格上涨，但是因为盾币汇率受控制，因此进口商品价格得以维持。他说，“换句话说，各种进口商品价格相对的受到控制。”

第四个因素是维持通货膨胀预期。政府和央行能说服民众往后的通货膨胀将受控制。该预期是重要的，以致商家不提高其物价。