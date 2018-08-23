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至7月巴厘伍拉·赖机场 中国成为最大游客来源国

【本报登巴萨讯】国营机场运营商Angkasa Pura第一公司（AP I）记录，今年1月至7月期间，通过巴厘省伍拉·赖国际机场入境的国际游客达352万人次，而其中23.6%是中国游客，致使中国成为最大游客来源国。

AP I公司伍拉·赖国际机场总经理雅努斯（Yanus Suprayogi）20日在登巴萨说：“次于中国的是澳大利亚和印度。来自这两国的游客各占18.8%和6.3%。”

来巴厘的中国游客日益攀高，其中是因为从中国一些城市直飞巴厘的航班越来越多。

雅努斯解释，今年7个月期间通过伍拉·赖机场入境的累计游客，同比激增7.32%。

今年7月份，伍拉·赖机场的国际游客达63万5578人，同比增长13.4%。

今年7月份通过伍拉·赖机场的国际游客当中，中国游客占大多数，达15万人。

法国成为来巴厘的游客增幅最高的游客来源国，达到2万8432人次，比去年同期激增65.8%。

临近今年10月在巴厘省举行国基会和世界银行（IMF-WB）年会，政府对伍拉·赖国际机场进行扩建，而同时吸引更多国际游客入境。

这意味着，机场扩建项目并不妨碍国际游客来巴厘岛旅游的流量。

目前，国营企业承包商正加紧兴建伍拉·赖国际机场扩建项目，其中是东面和西面停机坪，还有豪华航站楼建设工程。

伍拉·赖国际机场扩建项目是为了应对IMF-WB年会代表团的需求，因为人数预计达1万5000人。