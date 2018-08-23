Thursday, August 23rd, 2018 | Posted by

至7月巴厘伍拉·赖机场 中国成为最大游客来源国

【本报登巴萨讯】国营机场运营商Angkasa Pura第一公司（AP I）记录，今年1月至7月期间，通过巴厘省伍拉·赖国际机场入境的国际游客达352万人次，而其中23.6%是中国游客，致使中国成为最大游客来源国。

AP I公司伍拉·赖国际机场总经理雅努斯（Yanus Suprayogi20日在登巴萨说：“次于中国的是澳大利亚和印度。来自这两国的游客各占18.8%6.3%。”

来巴厘的中国游客日益攀高，其中是因为从中国一些城市直飞巴厘的航班越来越多。

雅努斯解释，今年7个月期间通过伍拉·赖机场入境的累计游客，同比激增7.32%

今年7月份，伍拉·赖机场的国际游客达635578人，同比增长13.4%

今年7月份通过伍拉·赖机场的国际游客当中，中国游客占大多数，达15万人。

法国成为来巴厘的游客增幅最高的游客来源国，达到28432人次，比去年同期激增65.8%

临近今年10月在巴厘省举行国基会和世界银行（IMF-WB）年会，政府对伍拉·赖国际机场进行扩建，而同时吸引更多国际游客入境。

这意味着，机场扩建项目并不妨碍国际游客来巴厘岛旅游的流量。

目前，国营企业承包商正加紧兴建伍拉·赖国际机场扩建项目，其中是东面和西面停机坪，还有豪华航站楼建设工程。

伍拉·赖国际机场扩建项目是为了应对IMF-WB年会代表团的需求，因为人数预计达15000人。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=223488

Posted by on Aug 23 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added