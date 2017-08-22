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自2016年10月以来没有调整

我国央行最终作出决定下调基准利率至4.5%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行 (央行/BI)于周二的央行委员会会议上最终作出决定，下调基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7-day RR Rate)至4.5%，或由此前的4.75%下降25个基点(bps)。

与此同时，定期存款利率则降至3.75%，和贷款利率为5.25%。

此前，银行家预测有下调基准利率的空间。这是因为通货膨胀得以维持，和稳定的盾币兑美元汇率。

Mayapada Internasional 银行上市公司董事总经理Hariyono Tjahjarijadi 称，“其实还有可能下调基准利率约25个基点，因通货膨胀得以良好维持和稳定的汇率，因此基准利率有下调的空间。”

他说，倘若出现基准利率下降的话，则将使往后的金融业和货币市场更加美好。

印尼国家银行(BNI)上市公司董事副总经理Herry Sidharta说，有下调基准利率的空间，因为通胀率低。有可能还是一样，但也有下调的空间。若下降的话可能是4.5%。

OCBC NISP (华侨银行)上市公司董事总经理Parwati Surjaudaja 表示，利率下调的空间不太大。虽然已由经已开始好转的经济形势所支持。他说，“看来下调利率的空间不多，央行进行基准利率调整非常谨慎，因美元兑盾币汇率尚呈现上升的趋势。