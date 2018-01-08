Posted by admin

自2013年以来达最高水平

2017年12月份消费者信心指数为126.4

【本报雅加达讯】2018年的消费者购买力有望增加。随着2017年12月份消费者信心指数(IKK)的上升，消费者购买力的复苏信号愈加明显的看出来。

消费者信心指数达到最高点，至少是从2013年起。根据印度尼西亚银行(央行/BI)的调查成果,2017年12月份的消费者信心指数比上月的122.1上升4.3个点达126.4的位置。该指数显示2017全年和自2013年以来最高的消费者乐观情绪水平。

出现上升的是在所有的受访者组合，其中上升最高的是每月支出410万盾-500万盾的受访者，其年龄在31-40岁组合。消费者信心指数的上升，是由各升5.6个点和2.8个点的目前经济形势指数(IKE)和经济预期指数(IEK)所推动。而经济形势指数则由耐用品采购及时性准确度指数上升10.9个点达123.3所推动。指数上升主要是为购买电子产品，例如手机，电视和电脑，以及家具。

央行通信部执行主任Agusman称，“在季度上，2017年第四季度的平均消费者信心指数为123.1，比2017年第三季度的123稍微高一点，主要是由购买耐用品和收入增加预期所推动。”上述消费者信心高可能是2018年消费者购买力增加的一个标志。根据央行的记载，12月份结束后消费者信心总是上升。这可能成为良好的信号，即2017年受抑制后2018年消费者购买力愈加提高。