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自年初盾币已升值1.84%今年盾值仍有上升空间

【本报讯】自今年年初至今盾币已升值1.84%，今年盾值仍有上升空间。美元经济不稳定及印尼经济有好转的迹象，使印尼盾升值。中央银行盾币兑美元中间汇率上升1.81％，即13.303兑一美元。

在东南亚区域兑美元汇率也上升，马币上升4,34％， 泰币上升3.78％。曼迪银行市场分析师Reny Eka Putri说，因为国内的基础设施已改善，通货膨胀低，中央银行利率具竞争性，外汇储存量上升，国际评级机构对我国经济的好评，都成为促使盾币升值的因素。

盾币也受到中国与日本投资者退出美国的影响而升值，中与日本是世界上拥有最多美国债券的国家。美国财政部长2017年11月称，中国拥有的美国债券下降了1.17兆美元，日本所拥有的美国债券，是2013年以来最低的一年，只有1.08兆美元。美国指数趋软，欧元与英镑上升， 使投资者转移阵地到欧洲与新兴国家。

宝石银行经济专家约书亚说，美元指数在89.07，是三年来最低的一次，美国财政部长史提芬(Steven Mnunchin)说，全球投资者减少美元的存量。约书亚确信，盾币还有升值的空间，因为流入印尼股市与债券市场的外资仍不断的涌入。

中央银行总裁阿古斯说，年初至26/1/2018流入我国的外汇已达46兆盾，去年同比只有17兆盾。美国去年第四季的增长只有2,6%。

约书亚预测至今年3月，印尼币兑美元应该在13,275-13,400兑一美元之间。而Reni认为3月底，美元在13,259-13,550盾之间移动。