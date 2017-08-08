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能源部电力事务总署长反驳

我国电力是世上最贵的

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部电力事务总署长反驳有关我国电力基价（TDL）是世界上最昂贵的。

能源与矿物资源部电力事务总署长阿古斯（Agoes Triboesono）在雅加达对记者表示：“是世界上最昂贵的电力基价吗？我不认同。我国电力基价反而比在世界上最高的更便宜。我们电力基价比新加坡和马来西亚更低。”

他续说，从电力基础设施的方面来看，我国比其他国家，如东盟国家更有吸引力。

此外，现在我国内部为发展电力的情况确实比此前更好。

他认为，若有电价比较的研究报道我国电力基价是在世界上最昂贵的，上述研究是没有仔细观察所有涉及的可变因素。

现在国电公司规定，今年7月份社会大众的电力售价每kWh1352盾，比2016年12月份每kWh605盾更高。此外，马来西亚规定，社会大众的电力售价每kWh1360盾。

在美国的电力售价每kWh平均为10.42美元，比我国每kWh更便宜40美仙成为10.2美元。

今年8月份，费补贴的电力基价每kWh1467.28盾，而非补贴的900VA家庭电户的电费每Kwh更低只有1352盾。

“我国电力基价在东盟国家还有竞争力，以致不会成为在世界上最昂贵的电力基价。上述消息不对。若根据官方消息来源，我国电力基价肯定不是在世界上最昂贵的，”他进一步称。