Thursday, November 9th, 2017 | Posted by

能源与矿物资源部预计
2019年在油气领域投资达182亿美元

【本报雅加达讯】政府预计2019年在石油和天然气领域的投资将持续上升和达到182亿美元。其实，自2013年，全国油气投资落实却每年不断的下降。

在能源与矿物资源部的材料中，预计今年的油气投资为152.8亿美元，其中在上游业128.5亿美元和下游业24亿美元。估计2018年该投资数字上升至170.3亿美元，即在上游业144.5亿美元和下游业25亿美元。

预测该投资上升趋势将维持至2019年。到时，油气投资料达182.6亿美元，其中154.5亿美元在上游业，和27亿美元在下游业。

能源与矿物资源部合作，公共信息服务，和通讯局长Dadan Kusdiana称，在油气下游业部门，上述预测是对往年落实预测的结果。而在上游业部门，是根据进行中的项目计划。此外，亦根据工作计划和预算(WP&B)

实际上，还根据同样的数据，自2013年来的全国油气投资不断的降低。当时的投资触及223.7亿美元，由上游业部门所支配，投资203.8亿美元，和下游业投资19亿美元。

该投资落实继续被削减，在2014年成为217.2亿美元，2015年为179.8亿美元，和2016年降至127.3亿美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197860

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