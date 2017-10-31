Tuesday, October 31st, 2017 | Posted by

能源与矿物资源部长佐南表示
电动车能抑制燃油进口

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部长佐南(Ignasius Jonan)表示，电动车能抑制燃油进口。目前全国油产量每日约80万桶，而需求量却达160万桶。

日前，佐南在雅加达，能源与矿物资源部庭院试骑电动摩托车后称，“这将抑制燃料进口率且节省。”

他说，该Viar牌摩托车的时速为每小时60-70公里且能达到60公里的距离。而摩托车的电力能源消费达1.6千瓦/小时。若以电力价格1400/千瓦小时的话，则行60公里路程的费用仅约2500盾而已。比起使用燃油的传统摩托车更节省。

佐南说，行60公里的路程所需的燃油1.5公升。如果该摩托车使用价格为每公升6550盾的标准汽油类的燃油，则骑士需拿出1万盾左右。“若每天节省7000盾，则每月可节省20万盾。”

为了鼓励使用电动车，8月底佐南已携手利益相关者，以便对有关公路交通运输的加速电动车计划总统条例草案，提供集思广益的建议。

他说，“佐科威总统亦要求如果能够的话作速完成，和鼓励最低限度先完成其条例。”

佐南接着说，电动车将豁免车辆税或者是换名税。这是在该总统条例草案中规定之一。上述稿件目前已在内阁秘书处。

上述税务的豁免是政府为加速使用电动车而提供的激励形式。他说，车辆税和换名税总共达2兆盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197029

Posted by on Oct 31 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added