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能源与矿物资源部长佐南表示

电动车能抑制燃油进口

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部长佐南(Ignasius Jonan)表示，电动车能抑制燃油进口。目前全国油产量每日约80万桶，而需求量却达160万桶。

日前，佐南在雅加达，能源与矿物资源部庭院试骑电动摩托车后称，“这将抑制燃料进口率且节省。”

他说，该Viar牌摩托车的时速为每小时60-70公里且能达到60公里的距离。而摩托车的电力能源消费达1.6千瓦/小时。若以电力价格1400盾/千瓦小时的话，则行60公里路程的费用仅约2500盾而已。比起使用燃油的传统摩托车更节省。

佐南说，行60公里的路程所需的燃油1.5公升。如果该摩托车使用价格为每公升6550盾的标准汽油类的燃油，则骑士需拿出1万盾左右。“若每天节省7000盾，则每月可节省20万盾。”

为了鼓励使用电动车，8月底佐南已携手利益相关者，以便对有关公路交通运输的加速电动车计划总统条例草案，提供集思广益的建议。

他说，“佐科威总统亦要求如果能够的话作速完成，和鼓励最低限度先完成其条例。”

佐南接着说，电动车将豁免车辆税或者是换名税。这是在该总统条例草案中规定之一。上述稿件目前已在内阁秘书处。

上述税务的豁免是政府为加速使用电动车而提供的激励形式。他说，车辆税和换名税总共达2兆盾。