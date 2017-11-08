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能源与矿物资源部长佐南称

自由港释放51%股权后可在印尼IPO

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部长佐南声称，印尼自由港(Freeport Indonesia)公司可在印尼证券交易所(BEI)准备进行首次公开售股(IPO)。

然而，在此事还未落实前，我国政府要求印尼自由港公司先完成向我国方面脱售其51%的股权。

佐南说，原则上，我国政府和印尼自由港公司同意尽快地完成51%的股权脱售。因此，接管上述股份的实施即将加以进行。该印尼自由港公司51%股权的脱售将分阶段的实施，这是符合佐科威总统的指示，同时也符合现有的能力。

日前，佐南在雅加达印尼证券交易所大厦称，“一旦关于撤资问题已经完成了，到时印尼自由港公司将在印尼证券交易所登记其股份或上市。其图景大概是如此，以致他们须先完成股份脱售的问题，然后才进行首次公开售股。”

接着他亦解释说，印尼自由港公司共51%股权脱售机制将持续不止一个阶段。“不过其累积的数目将达到51%。直到目前为止，我们还不能假设何时完成，但希望能尽快完成。”

该股权脱售价段首次向中央政府，然后向巴布亚地方政府，国营企业，和全国民营企业兜揽。而首次公开售股是最后选项。

政府与该美国企业洽谈的最初议程是于2017年10月10日结束，然而加以延长至2018年1月10日。有关脱售方案的细节讨论由国营企业部和财政部进行，即有关脱售方案，时间，和股价。