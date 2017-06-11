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能源与矿物资源部称

自由港运营许可证可延至2031年

【本报雅加达讯】预计印尼自由港(Freeport Indonesia)公司可获得政府延长的运营许可证至2031年。因为该来自美国的矿业公司运营将于2021年结束。

日前，能源与矿物资源部秘书长Teguh Pamudji在雅加达能源与矿物资源部称，“看来至2031年已坚定了。大约是这样。2031年已确定了。”

Teguh 表示，印尼自由港公司与政府之间的谈判最迟进行至2017年10月份。然而，政府却希望该谈判能更早的完成。

Teguh接着说，政府提供延长运营许可证，其中之一是考虑到自由港公司已发放不少的投资资金。而且自由港拥有的地下采矿，若在特定的时间内不加以运营的话则将会有危险。

“因此考虑到各种事项，政府给予条件如果到2031年，虽然他要求至2041年。”

该自由港公司运营许可证延长至2031年后，可通过政府的评估加以进行。在政府条例中已经写好2X10年。

关于兴建冶炼厂的承诺，他说，自由港公司为兴建冶炼厂拥有至2022年的期限。自由港公司对此亦已同意。