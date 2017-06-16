Friday, June 16th, 2017 | Posted by

能源与矿物资源部称
今年矿业与油气投资将达430亿美元

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部(ESDM)证实，今年在能源与矿物资源部门的投资比去年有显著的上升。上述投资的提高由许可证的简化所支撑。

能源与矿物资源部长佐南(Ignasius Jonan)称，去年进入的投资额约270亿美元。他对今年的投资额会达到430亿美元表乐观。上述投资额来自油气，电力，煤炭和矿业，以及再生新能源部门。

日前，佐南在能源与矿物资源办公处的新闻发布会上说，“我们预计油气投资230亿美元，电力约130亿美元，矿业60亿美元，和新能源与去年的一样约16亿美元。

关于今年的投资落实，佐南却不愿披露。他说，2017年的投资落实目前还在计算，且要在今年的第三季度才能看出其成果。

此外政府的指标会随时改变，因为对世界经济增长状况有影响。他说，“有赖于全球的发展。”

佐南亦称，许可证简化程序起积极作用，例如在油气部门，其许可证的申请由此前的104许可证削减至仅6许可证，而在矿业部门的许可证由38许可证被削减至6许可证。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185641

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