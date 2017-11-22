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能源与矿物资源部正在设法

调降工业用天然气价格

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部正在设法调降工业用天然气的价格，但降幅控制在国内天然气介于上游工业与下游煤气双赢的局面。

能源与矿物资源副部长阿尔詹特拉（Arcandra Tahar）在雅加达对记者表示：“我们正聚精会神，减少非税务国家收入（PNBP），另一方下调工业煤气价格。若调降上游业用煤气价格，工业的价格真的能下降吗？而下游业却没有利润。”

为下调工业用煤气价格，能源与矿物资源部目前正在寻找正确的公式，以致不使其他一方亏损。

现在工业用煤气每百万英热单位（MMBTU）为11美元，使许多工业抱怨，因为他们认为不经济。他强调说，我们已经听到工业的抱怨，而现在我们还在研究公式的阶段中。

此前，来自钢铁业、石化工业，以及肥料工业等的78家公司正等待工业用煤气价格下降，符合工业部建议的价格。

工业部上游化工总监卡亚姆（Muhammad Khayam）说：“我们正等待能源与矿物资源部长的新条例出台，以使78家公司用的天然气价格下降。”

在工业部提出的86家公司当中，只有8家公司符合于2016年第40号能源与矿物资源部长条例，关于特定工业用的天然气价格可获得廉价煤气。

上述8家公司是Kaltim Parna Industri公司、Kaltim Methanol Industri公司、东加肥料（Pupuk Kalimantan Timur）公司、芝甘北古昌肥料（Pupuk Kujang Cikampek）公司、普斯利肥料（Pupuk Sriwidjaja Palembang）公司、伊斯甘达慕达肥料（Pupuk Iskandar Muda）公司、锦石石油化工（Petrokimia Gresik）公司，以及克拉卡陶国营钢铁公司（Krakatau Steel）公司。

他续说，现在海洋事务统筹部正研究的能源与矿物资源部长条例将规定关于既有实施的天然气价格。

“为此，没有公司能随意谋取巨大的利润，只有这样才能下调天然气价格，”他称。

他认为，能源与矿物资源部长条例仅能调降天然气价格每MMBTU 0.5美元至1美元。

他希望，政府能马上出台上述条例，以便更多工业获得廉价煤气。