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能源与矿物资源部提议

明年柴油补贴为每公升2500盾

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部提出了明年更高的柴油补贴。能源与矿物资源部长佐南(Ignasius Jonan)称，政府希望确定柴油补贴的限额。

因考虑到，政府预计明年的印尼原油价格(ICP)在每桶60美元至70美元之间。佐南亦要求印尼原油价格指定在每桶65美元的数字。

佐南于日前，在史纳延与国会第七委员会的工作会议上称，“我提议印尼原油价格采取中间价，即每桶65美元。当油价下跌时，如果每桶70美元的话那就太极端了。”

佐南说，最初政府提议明年的柴油补贴在每公升1500盾至2000盾左右。但后来政府认为有必要制定上限价格以便跟随油价走势的柴油补贴上限。“希望有上限价格，例如每公升2500盾，因为有赖于世界油价。”

将来，补贴数额的评估将分阶段进行，例如每个月。他补充称，“可以是月度的，最合适是月度且最高补贴为每公升2500盾。”

对明年的柴油补贴，政府提议其数量为1450万千公升，或仍与今年预测的一样。这是因为至2018年上半年的柴油使用量仅达719万千公升左右。预测至年底仅1450万千公升。

他说，“我们分配的柴油并不是1600万千公升。而是1400万千公升，与2018年展望相同。如果观看至6月底已经大约719万千公升，已包括对开斋节的供应。因此如果1450万千公升已足够了。”

今年政府亦已决定增加柴油补贴由最初的每公升500盾升至每公升2000盾。佐南说，“我们向财政部提议理想的是每公升2000盾。如果市场价格现在是每公升5150盾。印尼原油价格每桶65美元已经不能了。”

而补贴额外资金取自2018年国家收支预算中印尼原油价格假设与印尼原油价格上涨的差异。佐南说，在2018年国家收支预算中印尼原油价格假设每桶仅48美元。而2018年1月至6月的平均印尼原油价格为每桶66.5美元。