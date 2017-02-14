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能源与矿物资源部同意

在新埠头兴建两座小型炼油厂

【本报新埠头讯】能源与矿物资源部同意，将在东爪省新埠头（Bojonegoro）县兴建两座炼油厂，但工期限于申请初步许可证后两年内竣工。

直布（Cepu）油气块参与股权合作机构主任葛内舍（Ganesha Asyari）上月在新埠头说：“能源与矿物资源部批准了两座小型炼油厂在新埠头建设。炼油厂建设项目由财团承建，而此前获得了来自直布油气块的石油供应。”

他续说，即将兴建的两座小型炼油厂符合能源与矿物资源部的要求，获得来自直布油气块的石油供应，日供应量各为1万桶。

虽然如此，能源与矿物资源部规定提出小型炼油厂建设的承建财团，在新埠头的项目工期必须在获得初步许可证后的两年内竣工。

“财团必须立刻申请能源与矿物资源部发出的小型炼油厂建设初步许可证，”他如斯说。

葛内舍指出，在新埠头兴建的小型炼油厂将由新埠头县政府经营企业Bangkit Bangun Sarana（BBS）公司与雅加达Tiera能源公司成立的财团承建。

除此之外，能源与矿物资源部也批准已拥有小型炼油厂的Tri Wahana Universal（TWU）公司，由直布油气块的石油供应量每日增至1万桶。

他说：“TWU公司已在Kalitidu镇Sumengko乡镇兴建小型炼油厂，此前来自直布油气块的石油供应每日6000桶。”

关于石油价格，葛内舍说政府（能源与矿物资源部）将根据2016年第22号能源与矿物资源部长条例，制定石油价格。

他续说，位于新埠头县的Jambaran—Tiung Biru（JTB）气田的天然气价格，北塔米纳（国油）公司与油气上游业特别机构（SKK Migas）还没有达成共识。

2016年第40号总统条例规定，每百万英国热量单位（MMBtu）的天然气价格定为6美元，但SKK Migas于2015年8月制定JTB气田天然气自2012年的价格8美元 /MMBtu，每年涨幅2%。

葛内舍说：“预计2020年的价格9.3美元/MMBtu。但北塔米纳身为买家认为价格太高，仍然没有达成共识。”