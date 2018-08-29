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能促进我国经济创新转型

金融科技企业对我国经济贡献25.97兆盾

【安塔拉社雅加达8月27日讯】经济金融发展研究所(Indef)与印尼金融科技协会(Aftech)共同研究结果显示，金融科技企业对我国经济贡献25.97兆盾。

周二，经济金融发展研究所经济学家庇玛(Bhima Yudhistira)在雅加达的官方声明中称，“在我国的金融科技发展无论是直接或者是间接地能够增加国内生产总值(GDP)25.97兆盾。此外，家庭消费能够增加8.94兆盾，这两者都表明金融科技的存在能够在宏观层面上改善我国的经济。”

与此同时，其他的经济金融发展研究所经济学家Nailul Huda 称，在业界方面，薪资和工资形式的劳动报酬能够增加4.56兆盾，有所增长的部门是贸易，金融，和保险部门。

Nailul Huda 说，“该三个部门在金融科技发展上具有直接作用。此外，金融科技的存在亦能吸纳21万5433名的劳工，不仅是来自上述部门，然而亦来自初级部门，即农业，吸纳的劳工亦相当大 ，即9000名。”

这项研究的动机是我国金融服务的低渗透率，特别是在融资和贷款方面。这可从仍处于39.1%的贷款与国内生产总值比率显示出来。

更深层次的，中小微企业的信贷服务仍然很低。庇玛说，中小微企业的贷款份额占贷款总额的20%-22%范围。

他说，“另一方面，在银行开设账户的成年人只有一半。上述各数字显示银行业服务，主要是在贷款服务部门其渗透率还很低。”

这种情况导致了一种名为金融科技新服务系统的出现。金融科技服务设法覆盖了现有金融服务提供商，例如银行业目前尚未触及的行业。所以其性质并非是银行替代而是补充现有的金融服务。

金融科技的作用逐年都相当显著的增加。2018年金融科技贷款的发放突破7.64兆盾，大多发放给农业和贸易部门。

此外，我国金融科技投资达到5.69兆盾，这是从我国国内生产总值形成的部分乘以世界金融科技投资额获得的。