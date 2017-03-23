Posted by admin

股票交易已被暂停两年的公司

或被印尼证交所除名

【本报雅加达讯】印尼证券交易所（BEI)计划通过注销交易板上的股票或强制退市，整顿清理股市的上市公司。

印尼证交所企业价值评估总监Samsul Hidayat阐明，可能被除名的是其股票交易已被暂停好一段时日的上市公司。印尼证交所将选择注销那些已被暂停交易两年之久的股票。

日前他在雅京印尼证交所大厦称：“股市有强制退市的机制，但有两年的衡量期以决定是否将之除名。”

被长期暂停交易的上市公司，一般是那些从来没有公布其 财务报表的公司。实际上要在资本市场上市，首要条件就是尊重公开原则。公开其财务报表后，上市公司业绩的可持续性受到监测。因此不再公布其财务报表的公司通常都是有问题的。

Samsul说，目前被暂停交易的有27家上市公司。究其原因，从股票的不正常运动到未公布财务报表，不尽相同。他说：“有的公司不愿或不能够向公众投资者履行信息公开义务，那就是如今我们暂停其股票交易的公司标准。”

在上述27家公司中，印尼证交所打算除名的是三四家，因上述上市公司被观察到其股票交易已经被暂停两年以上。他说：“符合该标准的有三四家，2017年中期还有几家也将达到两年了。”

尽管公司已被除名，通过资本市场购股的公共投资者仍将成为该公司的股东，但不是在证交所。但令人遗憾的是，公司被除名之后，就上述公司与股东的关系，印尼证交所已无权过问。Samsul说：“印尼证交所已不参与了。各位投资者须知，在资本市场投资就是有风险。”

然而，若是上市公司本身要求除名，股东就不用担心。因为印尼证交所允许公司就公众持有的剩余股份进行要约收购。

以Aqua Golden Mississippi 公司为例，该公司在2010年进行要约收购，以每股50万盾的价格购买公众持有的5.65%股份。

但若公司被强制除名，股东的命运前途未卜，因为公司本身的可持续性尚不明确。即使公司破产被控上行政法院，股东取回其投资的钱的可能性也不大。因为法院总是先偿还提供贷款的一方，如银行或债券持有者，随后才是散户股东。