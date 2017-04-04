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股价综指笼罩在获利回吐阴影下

投资者关注近日国内外经济数据

【本报雅加达讯】印尼证券交易所（BEI)本周的股价综合指数（IHSG)预计将涨落不一，但有减弱的趋势。市场参与者须警惕获利回吐行动，并密切关注经济数据。

将在本周公布的国内数据是2017年3月通货膨胀率。综指预计介于5450点到5627点。而在本周公布的国外数据，其中是美国，欧洲和亚洲的制造业、进出口、以及零售销售指数。

上周末的综指收报于5568水平。上市公司正面的财务报表和相当成功的税收特赦计划，恰成为投资者实现利润的动力，因综指此前的涨幅相当显著。

Reliance证券公司首席分析师Robertus

Yanuar Hardy称，本周的综指预计将涨落不一，但有减弱的趋势，以测试其最接近的5450点支撑位。但如果能够守住5500点，有望继续呈强，以达到5600点到5700点的下一个阻力位。

他说，投资者还须关注一些消极因素，比如近一个月来涨幅相当显著的综指，极易受到获利回吐行动的打击。

Robertus日前在雅京称：“另外，标准普尔对我国债务评级的审查过程可能会旷日持久，恐怕会降低外国投资者的信心。”

全球因素方面，一些欧盟成员国，尤其是法国要求英国立即敲定英国退欧条款的压力，也可能会造成负面影响。

而美国议会共和党党团中发生的分裂，或许会阻碍唐纳德·特朗普（ Donald Trump）总统特别是通过税收改革法案的计划。

尽管如此，Robertus

认为如果能够保持稳定，一些乐观情绪将带动综指上涨。上述乐观情绪，包括在2016年期间上市公司的财务状况，以及刚刚结束的税收赦免有一个相当不错的成绩。

他说：“如果3月份的通胀率仍符合预期，得以控制在前一个月的通胀率之下，它也能给市场走势增加积极情绪。