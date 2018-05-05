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美联储维持基准利率不变

央行认为盾币疲弱仍在合理范围内

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)认为，盾币兑美元汇率疲软是由于市场对维持其基准利率的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议成果的反应。据央行称，上述盾币疲软仍然在合理范围内。

日前，央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)在雅加达央行大厦称，“市场对美国联邦公开市场委员会会议上作出的决定，维持美国中央银行美联储(The Fed)的基准利率在1.5-1.75%水平的反应。国内因素也对盾币的弱化起到了作用，主要是在第二季度向国外的支付义务相当大。”

即使日前盾币汇率曾一度疲软至每美元兑1万3965盾水平，阿古斯明确表示，民众无需担忧，因为每当盾币汇率面临压力时，央行总是在市场上。世界上几乎所有国家的货币都面临压力。

阿古斯强调，“我们将密切关注该美国联邦公开市场委员会的会议成果，且在未来5月16-17日的央行行长委员会会议上，我们当然将进行讨论。这是我们要表达的，但我们不必担忧，若有压力我们始终在市场上。”

其它的挑战，是因为盾币还未币值简化(redenominasi)，所以1美元同等与盾币5位数，而其它货币1美元是该国1位数货币。以致似乎是疲弱的数量很大。

他说，“倘若出现贬值我们认为那是合理的，但请勿只看在额定，但也要看其百分比。这是因为1美元同等于盾币5位数。央行将保持波动在合理的范围内。央行欲保证外汇的流动性，且若有一点的波动反映了央行实行灵活汇率的承诺。”

此外，若需要调整央行基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7DRR)的话，央行也已敞开空间。