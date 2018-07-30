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美联储暂未升息 外资抛售压力消退

股市进入复苏阶段

【本报雅加达讯】印尼证券交易所（BEI)股价综合指数（IHSG）有望在本周涨得更高。这是有可能的，因为股票市场现在开始进入复苏阶段，而外国投资者的股票抛售压力预计会消退。

Koneksi Capital有限公司首席分析师Alfred Nainggolan称，他同意市场的共识，即美联储(The Fed)将在九月份提高基准利率。因此，有关美联储在2018余下的时间内打算加息两次的事，暂未成为压制综指的因素。

此外在上周末，盾币兑美元汇率也再次走强，从1万4400盾左右一度呈强至1万4300盾左右。Alfred上周末在雅京对媒体称：“因此希望盾币在本周保持稳定，从而有助于综指的涨升。”

invest.com数据显示，2018年7月27日盾币兑换美元汇率为1万4377盾。而央行（BI）的中间汇率，雅加达利率现货美元汇率（JISDOR）显示盾币汇率为1美元兑1万4483盾，比兑1万4443盾的前一天稍降。

然而，股价综指在那一天收报于5989.14点，涨43点或0.72%。外资净购1226.1亿盾。然而，年初至今外资仍录得49.14兆盾的净售总额。

Alfred预计本周的综指阻力位可能在6116点的水平，其支撑位在5840点的范围内。虽然认为外国投资者的净售压力开始缓和，但Alfred承认没有看到外国投资者年初至今49兆盾净售总额转为净购的迹象。他说：“这是美联储升息趋势仍将持续到2020年的原因。”

上周欧洲央行（ECB）决定维持其基准利率，预计它将持续到2019年夏季。Alfred认为欧洲央行的上述决定相当不错，在7月27日成为全球股市的积极催化剂之一。

他说：“总之，在美联储计划增加联邦基金利率（FFR）的时候，欧洲央行至少没有增加基准利率方面的压力。”

此外，在国外没有任何可能导致综指承压的情绪时，他认为本周国内有着推动市场走势的因素，如截至7月份通胀率的发布以及2018年第二季度我国经济增长的实现。

他说：“我们预计2018年第二季度的经济增长率可能在5.1％左右，以后到2018年底可能会上升到5.2到5.3％。”