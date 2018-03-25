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美联储升息将影响我国资金流动

银行信贷利率难以下降

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)决定维持基准利率央行7天逆回购利率(BI 7-days RRR)在4.25%的位置。选择该决定是在美国中央银行，美联储(The Fed)刚调升其联邦基金利率(FFR)25个基点1.5%至1.75%后。

一些银行家表示，这可能会影响在我国的资金流动。东爪哇地方建设银行(Bank Jatim)财务主任Ferdian Satyagraha称，资金流动可能会受影响，因预测美国联邦基金利率再上升三次。

藉着美元购买潜力将增加，市场流动性将收紧。对银行业来说，这种情况对贷款利息的上升有影响，为了保持资金流入银行。他说，“银行必须通过提高利息来维持资金，特别是对于与国外相交的公司。”

印尼国家银行(BNI)上市公司财务主任Anggoro Eko Cahyo认为，藉着趋于上升的全球利率方向，央行基准利率的降低空间将更为薄弱。随着基准利率的下降，目前，工业的银行贷款利率已相当低。

预计今年美联储将加息三次，各上升为25个基点。结果在2018年底，美联储基准利率将处于2%-2.25%范围。