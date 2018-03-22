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美联储加息25个基点

我国央行维持基准利率4.25%不变

【本报雅加达讯】周四，印度尼西亚银行(央行/BI)通讯部执行主任Agusman表示，根据央行委员会会议的结果，决定央行7天逆回购利率(BI 7 day RR rate)维持在4.25%不变。而存款和贷款利率依然各为3.5%和5.0%。

美国中央银行美联储(The Fed)上调美国联邦基金利率(FFR)25个基点，由此前的1.5%升至1.75%水平。

此前，宝石银行(Permata Bank)经济学家约书亚(Josua Pardede)表示，藉着美联储加息的决定，则盾币的波动料将下降。这是因为市场认为已经获得确定性的缘故。

周四，约书亚在其书面说明中称，“在美联储发表声明后，预计盾币波动将下降。此外美联储也在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上发布一个小点图(dot plot)。”

今年大部份的联邦公开市场委员会成员仍然预计利率上调75个基点。

根据周四的路透社数据，美元兑盾币汇率在13736盾的水平。摘引周三（3月21日) 雅加达银行际货币兑换交易(JISDOR)的数据，美元录志在13759盾的位置。

如果观察2018年2月28日美元首次突破至13700盾区域，当时美元在闭市时是在13745盾的水平。

从那时起，美元继续坚挺直至2018年3月8日触及最高水平在13785盾的位置。

美元自该最高点后其实越来越下降，然而还是在同样的区域。2018年3月14日，美元曾一度处于13737盾的水平。