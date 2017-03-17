Friday, March 17th, 2017 | Posted by

美联储加息25个基点后
央行7天逆回购利率仍维持4.75%

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Tirta Segara

 

【本报雅加达讯】在美联储(The Fed)决定加息25个基点后，印度尼西亚银行(央行/BI)重又作出决定，保持其基准利率不变。现在央行7天逆回购利率依然在4.75%数字。

日前，央行通讯部门执行主任Tirta Segara在雅加达，央行总部的新闻发布会上解释说，“央行行长委员会会议作出决定，维持央行7天逆回购利率不变仍旧是4.75%。”而定期存款利息依然是4%，和贷款利率仍保持5.50%。

Tirta说，“上述决定是一致的，央行致力于确保金融系统和经济宏观的稳定性，以国内经济复苏契机为优先。这是与全球经济好转并行的。”

央行不跟随美联储加息的步骤原因之一，从全球方面，可能出现的风险是，全球通货膨胀上升，美国贸易和经济政策方向，美国基准利率上升的后遗症，有可能推动美元的坚挺。还有英国退欧问题，和一些欧洲国家的地缘政治风险，以及希腊债务解决风险，都能提高全球的不确定性。而在国内却有通货膨胀的风险。他说，“来自国内的风险依然须加以观测，主要是有关对通货膨胀的管制价格调整的影响。

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