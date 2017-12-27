Wednesday, December 27th, 2017 | Posted by

美总统特朗普签署税改议案
达尔敏担心投资者资金逃离我国

【本报雅加达讯】美国国会两院通过减税收和就业计划条款。1222(周五)美国总统唐纳德.特朗普(Donald Trump)签署了规模达1.5兆美元的税改议案。

这项税改是1980年代以来最大规模的税收改革，将企业税率从35%降至21%，并暂时减轻了大多数人的税收负担。

经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)称，美国的税收改革允许出现拼质量(fight-to-quality)，或投资者的行动将资金转移到更安全的地方。政府担心资金流出的存在，或投资者资金逃离我国。

日前，达尔敏在雅加达称，“美国所做的让人认为在那里的经济趋于好转，这是以前称之为将会出现拼质量。”

达尔敏坦承，还不晓得在美国税收改革后，只要其它国家还没有作出反应，将会发生什么样的情况。

达尔敏说，“我们还不晓得来自多国的反应。所以不要单单认为美国能采取政策而已，其它国家也能够。只要其它国家对美国的减税还未作出反应，还不能良好的看透其情况。”

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201916

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