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美国征收高进口关税

我国生物柴油出口有降低之虞

【本报雅加达讯】 我国生物柴油(biodiesel)出口至美国下降，甚至受威胁不能再进行出口。在美国贸易部决定对我国生物柴油课以相当高的进口关税34.45%-64.73%后，那是有可能发生的。

我国政府认为，美国贸易部(USDOC)的决定太过于具有保护性。为此，我国要求美国重新考虑该决定成果。

贸易部长英卡尔迪亚斯多.鲁基达(Enggartiasto Lukita)认为，该美国贸易部的决定是随心所欲，檀自决定的。政府承诺为该补贴的指控辩护。我国要求美国重新考虑该决定，尊重两国本着自由公平贸易精神的良好关系。他说，“我们将通过美国法院和世界贸易组织的争端解决机构提起诉讼。”

美国国际贸易委员会(USITC)正调查由于来自我国和阿根廷的进口生物柴油结果导致美国工业亏损的推测。如果发现确是有亏损的话，则美国贸易部将指令美国边界保护与海关机构征收进口关税。若无亏损，则停止调查。该美国国际贸易委员会的最终决定，依计划将于2017年12月21日发布。