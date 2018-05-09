Wednesday, May 9th, 2018 | Posted by

美元突破1万4000盾关卡
迫使外国投资者调整在我国投资策略

【本报雅加达讯】昨日早美元货币重又呈强至突破14040盾。该数字是今年以来美元汇率处于最高的位置。

盾币疲软亦影响股票市场。股价综合指数(IHSG)在开市时下跌22.318(0.38%)5862.780点的水平。甚至到1013分股价综合指数已暴跌1.73%5783.035点。

看到上述情况，印尼证券交易所(BEI)公司企业评估主任Samsul Hidayat认为，继续减弱的盾币迫使外国投资者重塑在我国的投资策略。这也就促使外资从资本市场流出。

周二，他在雅加达，印尼证券交易所大厦称，“的确大部分外资拥有多数股权的，且我认为他们正在从投资组合的角度重新平衡。因为他们正在衡量风险因素和现有货币的变动。”

Samsul补充说，“他们当然会有一些混乱。但我肯定我们的上市公司的表现还是不错的，甚至其中一些投资者从2016年所获的利润增加。”

除了汇率波动因素外，Samsul说，全球经济政策亦参与影响外国投资者的心理。其中之一是美国和中国之间的贸易战。“我认为这是有影响的，但其性质仅仅是投资者的一种问题，这成为一种市场的波动。”

昨日外国投资者已采取净卖出行动录得1676亿盾，而从年初的净卖出已达36.6兆盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214537

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