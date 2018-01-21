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美元在外汇储备中的份额开始下降

【本报雅加达讯】美国财政部报告称，2017年11月份，中国拥有的美国债券由上月的1.18兆盾降至1.17兆盾。而2017年11月份，日本持有的美国债券降至1.98兆盾，这是自2013年以来的最低。

国际货币基金组织(IMF)亦报告称，2017年第三季度美元在全球货币的外汇储备份额亦缩减至63.5%。该数目成为自2014年中以来的最小。

那么我国又如何呢？印度尼西亚银行(央行/BI)是否也跟着减少在外汇储备的美元份额？央行货币与经济政策部门主任兼行长助理多迪(Dody Budi Waluyo)称，关于外汇储备构成的信息和数据是保密的。

明确的是，各中央银行外汇管理策略取决于管理权的授权，全球金融市场预期和形势。其中大部分提出了安全的原则，意思是安全地加以管理，因为这是国家外汇，而不是为了单单追求利润而已。

其它的原则是流动性，任何时候都可以使用外汇。我国外汇只用于满足需求或政府的外汇需求。例如偿还外债义务。

他补充称，“此外也用于央行的外汇需要，例如在稳定汇率的环节内插手干预外汇的买卖。与投资和贸易无关。”

中亚银行(BCA)经济学家大卫(David Sumual)称， 许多国家在其外汇储备上进行货币多元化。从基本面方面，这至少要考虑三件事情。

首先是，为贸易的需要。许多国家在进行贸易协议时使用当地货币交易。这就导致其它货币的外汇储备减少，主要是美元。

其次是，为投资的需要。第三是，为偿还债务，因目前许多国家以自己的货币提供融资便利。