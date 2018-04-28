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美元几乎涨破1万4000盾关口

我国央行毫不犹豫地提高基准利率

【本报雅加达讯】盾币汇率越来越受美元的压制。如今山姆大叔的货币几乎突破1万4000盾。

印度尼西亚银行(央行/BI)行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，央行没有关闭调整基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7 DRRR)的空间。

如果对盾币汇率的压力延续，从而可能阻碍通胀指标和影响金融系统的稳定的话，基准利率的提高是可以进行的。

日前，阿古斯在央行大厦的新闻发布会上称，“央行毫不犹豫地提高央行7天逆回购利率，但条件是盾币汇率的发展在很大程度上是受全球形势的影响。”

虽然如此，阿古斯补充称，“我们将小心谨慎地采取措施，可衡量和依赖数据，或参考最新的数据发展或者是往后经济形势预期。”

他说，盾币疲弱是因为外汇的需求增加。在2018年第二季度该增加极其感受到，因有支付外债，融资，进口的需要，和包括支付股息。

阿古斯说，“美元强劲亦受美国国债持续上涨的影响，或美国债券利息上升至达到3.03%，这是2013年以来的最高点。”

阿古斯深信，我国经济基本面处于强大和良好的状况。显示上述事宜的指示器，其中是通货膨胀，经常帐，和稳健的金融体系。

他解释说，“通胀率在大约3.5%范围内，然后经常帐低于国内生产总值(GDP)3%的安全限额，外国的信心也继续从评级的升级而改进。”