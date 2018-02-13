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网约摩托车Go-Jek获阿斯特拉集团入资两兆盾

【雅加达Kumparan新闻网2月12日讯】我国主要汽车和摩托车制造与经销商阿斯特拉(Astra)集团上市公司，同意入股两万亿盾印尼网约摩托车平台Go-Jek公司。随着互联网科技的进步，网约车行业也蓬勃发展，街头巷尾无所不在的印尼网约摩托车平台Go-Jek就是其中为民众最喜爱的网约服务。除了方便，付费价格也挺合理，不仅给社会大众带来方面，无形中也自己拥有摩托车的驾驶员提供就业机会，增加家庭收入，改善生活水平，制造一石多鸟的共赢局面。

Go-Jek与阿斯特拉集团代表周一(2月12日)在雅京Hotel Fairmont举行签署合作仪式，并联合报表记者招待会。阿斯特拉董事总经理Prijono Sugiarto阐述，阿斯特拉同意入资1.5亿美元合折约2兆盾，这是我国主要汽车和摩托车制造与经销商阿斯特拉在数字经济行业最大的投资。“我们看好Go-Jek未来发展的潜力和巨大的商机。”他这样向传媒解说。

未来阿斯特拉也将与全国的Go-Jek进行更紧密的合作，例如使用阿斯特拉现有散布在全国的4.000 AHASS维修站为Go-Jek的合作伙伴售后服务维修站。