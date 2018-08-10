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缅甸投资委员会到我国访问

拓展印尼—缅甸贸易投资合作

【本报雅加达讯】印尼工商会馆（Kadin）和缅甸代表洽商双方建立贸易和投资伙伴关系的可能性，进一步拓展两国在该领域发展潜力。

Kadin总主席罗善（Rosan P. Roeslani）8日在雅加达说：“两国企业家要持续进行商业配对。两国的合作机会非常大，但现有的合作关系还没有反映两国的真实合作潜力。两国理应共同努力。”

缅甸联邦政府办公室部部长兼缅甸投资委员会（MIC）主席吴当吞（U Thaung Tun）对我国进行一系列访问间隙，Kadin与缅甸代表进行商务会议。

罗善解释，我国在与缅甸的贸易存在一些挑战其中是两国出口产品缺乏互补性、没有直接运输方式造成高昂的运输成本，对货物供应的可持续性带来影响，以及办理进出口许可证程序复杂规矩甚多。

另一方面，两国可买卖的商品潜力很大。从各方面来看，譬如价格方面，两国可协商一些农产品质量和付款方式。

我国与缅甸两国间的投资总额还小。2016年缅甸在我国的投资项目只有一项，总额也小，而去年对我国的三项投资项目，总额60万美元。相反地，我国对缅甸的投资总额高于2亿美元。

“目前两国在贸易和投资的合作规模较小，但在未来期间在贸易和投资建立合作关系的机遇仍然存在，”罗善如斯说。

准备提供免税期

进一步，缅甸投资委员会主席吴当吞称，缅甸政府准备对进行投资的我国企业界提供免税期。

他说：“缅甸政府准备以免税期的形式向向印尼企业界提供税收优惠、提供业务便利，以及缩短许可证的申办程序和时间。”

吴当吞续说，缅甸在各个领域包括政治、法律和经济进行了若干改革。

“政府为对缅甸投资者提供法律保障、公开透明的机制和确定性，”他说。

有兴趣对缅甸进行投资的企业界可在线报名，使申办程序简化。

根据Kadin的数据，2017年缅甸贸易总额在我国对外贸易伙伴国中排行第42。去年我国与缅甸的贸易总额达9.75亿美元，比2016年7.29亿美元有所增长。

我国对缅甸的总出口额从2016年6.15亿美元，于2017年增至8.29亿美元。缅甸对我国的总出口额也有增长，从2016年1.13亿美元，于2017年增至1.42亿美元。

我国对缅甸贸易出现顺差。向缅甸出口的我国主要商品是棕榈油、纸张、石油和煤炭。