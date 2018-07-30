Monday, July 30th, 2018 | Posted by

综指涨38点或0.65%至6027.937点
1美元兑1万4394盾

【本报雅加达讯】730日星期一，印尼证券交易所（BEI）股价综合指数与LQ-45指数整日都处于正面领域。

下午收市时，综指上涨38.801点或0.65%，收报于6027.937点。LQ-45指数涨7.678点或0.96 %807.438点。

本日股票交易次数是431551次，易手股票达114亿股，总值8.0兆盾。其中217种股价格上扬，172种股价格下滑，126种股价格持平。8个板块都上涨，矿业部门股涨幅最为显著，达2.72%

亚洲股市多数走弱：

日经指数落0.74% 22544.840

上证指数落0.16% 2869.050

海峡指数落0.54% 3307.150

恒生指数落0.25% 28733.131

本日股价涨幅最大的是Gudang Garam (GGRM) 1850盾至74400盾；Dian Swastika (DSSA) 1425盾至20975盾； Indo Tambangraya (ITMG)1000盾至30000盾；Bayan (BYAN) 900盾至19000盾。

股价跌幅最大的是Bukit Asam (PTBA) 240 盾至4360盾；Unilver Indonesia (UNVR) 225盾至44100盾； Metropolitan Kentjana (MKPI) 200盾至23900盾； Indosat (ISAT)180盾至3790盾。盾币兑美元汇率是1美元兑14394盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221305

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