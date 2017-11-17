Friday, November 17th, 2017 | Posted by

综指涨13.825点或0.23%至6051.732点
1美元兑1万3523盾

【本报雅加达讯】1117日，印尼证券交易所（BEI)股价综合指数（IHSG)从开市就一直上涨，在下午收盘的数分钟前已经涨到6070点，但涨幅忽然下降，报收于6051点，因此没有创新高。

本日股价介于6059.598.6092.352点之间。下午收盘时综指仅涨13.825点或0.23%6051.732点。本日交易次数是30万零915次，易手股票是67亿股，总值6.8兆盾。

4个板块上涨，涨幅最高的是金融板块，达1.49%。其中147股价格上扬，162股价格下滑，137股持平。

前一晚美国和欧洲股市上涨相当高，因美国共和党立法者通过了税务改革法案，将公司税率从35％降低到20％。亚洲股票多数也应声上涨。

日经225 指数涨45.68点或0.20%22396.80.

恒生指数涨180.28 点或0.62%29199.04.

上证指数稍降16.34点或0.48%3382.91.

海峡指数涨41.08点或1.23%3382.38.

本日涨幅最高的是 Indocemen Tunggal (INTP) 400盾至19900盾；Unilever Indonesia (UNVR) 400 49650盾；Matahari (LPPF) 375盾至1万零975 盾； Indo Kordsa (BRAM) 350 盾至7675盾。

跌幅最大的是Gudang Garam (GGRM) 3025盾至77975盾；Blue Bird (BIRD) 200 盾至3950盾；H M Sampoerna (HMSP) 150盾至4100盾；United Tractors (UNTR) 125 盾至33075盾。

1117日，盾币对美元汇率上涨至1美元兑13523盾。前一日是1美元兑13540盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198452

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