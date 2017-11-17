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综指涨13.825点或0.23%至6051.732点

1美元兑1万3523盾

【本报雅加达讯】11月17日，印尼证券交易所（BEI)股价综合指数（IHSG)从开市就一直上涨，在下午收盘的数分钟前已经涨到6070点，但涨幅忽然下降，报收于6051点，因此没有创新高。

本日股价介于6059.598.到6092.352点之间。下午收盘时综指仅涨13.825点或0.23%至6051.732点。本日交易次数是30万零915次，易手股票是67亿股，总值6.8兆盾。

有4个板块上涨，涨幅最高的是金融板块，达1.49%。其中147股价格上扬，162股价格下滑，137股持平。

前一晚美国和欧洲股市上涨相当高，因美国共和党立法者通过了税务改革法案，将公司税率从35％降低到20％。亚洲股票多数也应声上涨。

日经225 指数涨45.68点或0.20%至22396.80.

恒生指数涨180.28 点或0.62%至29199.04.

上证指数稍降16.34点或0.48%至3382.91.

海峡指数涨41.08点或1.23%至3382.38.

本日涨幅最高的是 Indocemen Tunggal (INTP) 涨400盾至1万9900盾；Unilever Indonesia (UNVR) 涨400 至4万9650盾；Matahari (LPPF) 涨375盾至1万零975 盾； Indo Kordsa (BRAM) 涨350 盾至7675盾。

跌幅最大的是Gudang Garam (GGRM) 落3025盾至7万7975盾；Blue Bird (BIRD) 落200 盾至3950盾；H M Sampoerna (HMSP) 落150盾至4100盾；United Tractors (UNTR) 落125 盾至3万3075盾。

11月17日，盾币对美元汇率上涨至1美元兑1万3523盾。前一日是1美元兑1万3540盾。