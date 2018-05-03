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综合指数重挫153至5858.732点

1美元兑13931盾

【本报雅加达讯】昨天（3/5）综合指数在闭市时重挫。早盘结束时，综指重挫139.870点或-2.33%至5872.386点。但在下午收盘时，却重挫153.506点或-2.55%，报收于5858.732点。LQ-45指数下泻30.322点或-3.14%，报933.960点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数适逢假期休市；香港指数下落410.512点或-1.34%，报30313.369；上海指数上升19.680点或0.64%，报3100.860；海峡时报指数下落39.600点或-1.10%，报3575.680。

昨天我国整天的交易总共发生40万7980次，有73亿68万6345份股票易手，总值8兆8139亿2624万6895盾。涨价的股有69种，落价的股有333种，175股持平。

外资净售7718亿7000万盾。

涨价的股票当中：SONA(Sona Topas股)涨价400盾，现价3200盾；INDR（Indo-Rama股）涨价375盾，现价1880盾；UNTR(友联抛拉机股)涨价250盾，现价3万3500盾； BLTZ（Graha Layar股）涨价200盾，现价9200盾。

落价的股票当中：ITMG(印多矿业公司股)落价1750盾，现价2万2350盾；GGRM(盐仓香烟公司股)落价975盾，现价6万8975盾；UNVR(联合利华公司股）落价750盾，现价4万5200盾；LPPF（Matahari太阳百货公司股）落价750盾，现价4万5200盾。

盾币增值7点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13931盾中间价结束，比先前价以13938盾中间价，盾币增值7点。