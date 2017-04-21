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综合指数跃升69点

1美元兑13325盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升35.585点或0.64%至5630.891点。但在下午收盘时，却跃升69.169点或1.24%，报收于5664.475点。LQ-45指数上升15.464点或1.68%，报938.177点。

亚洲股市上下不一，日本指数上升190.26点或1.03%，报18620.75；香港指数下落14.96点或-0.06%，报24042.02；上海指数上升1.05点或0.03%，报3173.15；海峡时报指数上升1.95点或0.06%，报3139.83。

昨天我国整天的交易总共发生24万6457次，有103亿1277万份股票易手，总值8兆8069亿盾。涨价的股有183种，落价的股有136种，117股持平。

外资净购3123 亿3700万盾。

涨价的股票当中：SILO(Siloam股)涨价775盾，现价1万4125盾；GGRM(盐仓香烟公司股)涨价625盾，现价6万4200盾；ASII(国际阿斯特拉公司股)涨价575盾，现价9150盾；EMTK（Elang Mahkota股）涨价500盾，现价1万500盾。

落价的股票当中：ITMG(印多矿业公司股)落价900盾，现价1万8800盾；UNTR(友联抛拉机股)落价475盾，现价2万6925盾；AAAALI(阿斯特拉农产股)落价300盾，现价1万4500盾；MFIN（Mandala融资公司股）落价200盾，现价1150盾。

盾币增值5点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13320盾中间价结束，比先前价以13325盾中间价，盾币增值5点。