Tuesday, December 27th, 2016 | Posted by

综合指数攀升75点 1美元兑13491盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指跃升51.267点或1.02%5087.971点。但在下午收盘时，却攀升75.250点或1.50%，报收于5102.954点。LQ-45指数攀升16.932点或2.04%，报845.678点。

亚洲股市上下不一，香港指数休市；日本指数上升6.42点或0.03%，报19403.06；上海指数下落7.91点或-0.25%，报3114.66；海峡时报指数上升11.47点或0.40%，报2882.64

昨天我国整天的交易总共发生196609次，有167亿9000万份股票易手，总值7290亿盾。涨价的股有200种，落价的股有115种，109股持平。

外资净2469亿1400万盾

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价2600盾，现价62900盾；AALI(阿斯特拉农产股)涨价700盾，现价17000盾；MREIMaskapai再保险公司股）涨价680盾，现价4580盾；ICBP(印多福食品CBP)涨价400盾，现价7950盾。

落价的股票当中：TCIDMandom Indonesia股）落价600盾，现价12500盾；LPPFMatahari太阳百货公司股）落价250盾，现价14025盾；IIKPInti Agri Resources公司股）落价210盾，现价2800盾；KBLVFirst Media股）落价185盾，现价1665盾。

 

盾币贬值61

昨天雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13491盾中间价结束，比先前价以13430盾中间价，盾币贬值61盾。

Monex Investindo证券公司分析员Ariston Tjendra 称，盾币贬值是因为美元兑换世界主要货币呈强，包括兑换盾币在内。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171693

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