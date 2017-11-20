Monday, November 20th, 2017 | Posted by

综合指数小幅上升至6053.282点 1美元兑13516盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升36.986点或0.61%6088.718点。但在下午收盘时，却上升1.550点或0.03%，报收于6053.282点。LQ-45指数下落0.041点或-0.00%，报1010.955点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数下落135.04点或-0.60%，报22261.76；香港指数上升61.27点或0.21%，报29260.31；上海指数上升9.49点或0.28%，报3392.40；海峡时报指数上升8.21点或0.12%，报3386.59

昨天我国整天的交易总共发生297386次，有79亿8260364份股票易手，总值57071亿83688913盾。涨价的股有135种，落价的股有199种，120股持平。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价2400盾，现价8375盾；TPIAChandra Asri）涨价675盾，现价28975盾；LPPFMatahari太阳百货公司股）涨价325盾，现价11300盾；FASWFajar Surya股）涨价250盾，现价5650盾。

落价的股票当中：UNTR(友联抛拉机股)落价875盾，现价32200盾；AKRAAKR Corporindo）落价250盾，现价6675盾；UNVR(联合利华公司股）落价225盾，现价49425盾；BBNI（印尼国家银行股）落价200盾，现价7975盾。

盾币增值4

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13516中间价结束，比先前价以13520盾中间价，盾币增值4点。

Monex Investindo Futures证券公司分析员Ariston Tjendra 称，盾币增值是因美元兑换世界主要货币呈弱，包括兑盾币在内。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198612

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