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综合指数小幅上升至5893.841点

1美元兑13370盾

【本报雅加达讯】昨天综合指数在闭市时上升。早盘结束时，综指上升0.388点或0.01%至5892.337点。但在下午收盘时，却上升1.892点或0.03%，报收于5893.841点。LQ-45指数上升0.043点或0.00%，报982.390点。

昨天亚洲股市上下不一，日本指数下落232.22点或-1.18%，报19470.41；香港指数下落296.65点或-1.08，报27047.57；上海指数上升0.29点或0.01%，报3268.99；海峡时报指数下落16.89点或-0.52%，报3251.99。

昨天我国整天的交易总共发生29万2512次，有64亿6369万1629份股票易手，总值6兆6479亿9917万317盾。涨价的股有174种，落价的股有160种，121股持平。

涨价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)涨价3050盾，现价7万4000盾；FISH(FKS Multi Agro股)涨价600盾，现价3000盾；SMMA（Sinar Mas Multiartha股）涨价450盾，现价9150盾；SILO（Siloam医院股）涨价375盾，现价1万925盾。

落价的股票当中：BRAM(Indo Kordsa股)落价2750盾，现价1万1100盾；TPIA（Chandra Asri股）落价1275盾，现价2万3300盾；UNTR(友联抛拉机股)落价500盾，现价2万9475盾；EMTK(Elang Mahkota股)落价250盾，现价1万1000盾。

盾币贬值12点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13370盾中间价结束，比先前价以13358盾中间价，盾币贬值12点。