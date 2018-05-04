Posted by admin

综合指数下跌66至5792.345点

1美元兑13933盾

【本报雅加达讯】昨天（4/5）综合指数在闭市时重挫。早盘结束时，综指下落55.47点或-0.95%至5803.26点。但在下午收盘时，却下跌66.39点或-1.13，报收于5792.345点。LQ-45指数下落13.83点或-1.48%，报920.123点。

昨天亚洲股市多数下落，日本指数休市；香港指数下落386.869点或-1.28%，报29926.500；上海指数下落9.830点或-0.32%，报3091.030；海峡时报指数下落30.300点或-0.85%，报3545.380。

昨天我国整天的交易总共发生33万5107次，有78亿7876万6377份股票易手，总值7兆7524亿2256万1311盾。涨价的股有118种，落价的股有257种，114股持平。

涨价的股票当中：INDR（Indo-Rama股）涨价470盾，现价2350盾；RDTX(Roda Vivatex股)涨价300盾，现价5500盾； IMAS（Indomobil Sukses股）涨价250盾，现价2610盾；LPPF（Matahari太阳百货公司股）涨价225盾，现价9600盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价1775盾，现价6万7200盾；BLTZ（Graha Layar股）落价540盾，现价8500盾；FISH(FKS Multiagro股)落价540盾，现价1760盾；INDF（Indofood股）落价375盾，现价6350盾。

盾币贬值2点

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13933盾中间价结束，比先前价以13931盾中间价，盾币贬值2点。