Friday, May 4th, 2018 | Posted by

综合指数下跌66至5792.345点
1美元兑13933盾

【本报雅加达讯】昨天（4/5）综合指数在闭市时重挫。早盘结束时，综指下落55.47点或-0.95%5803.26点。但在下午收盘时，却下跌66.39点或-1.13，报收于5792.345点。LQ-45指数下落13.83点或-1.48%，报920.123点。

昨天亚洲股市多数下落，日本指数休市；香港指数下落386.869点或-1.28%，报29926.500；上海指数下落9.830点或-0.32%，报3091.030；海峡时报指数下落30.300点或-0.85%，报3545.380

昨天我国整天的交易总共发生335107次，有78亿78766377份股票易手，总值77524亿22561311盾。涨价的股有118种，落价的股有257种，114股持平。

涨价的股票当中：INDRIndo-Rama股）涨价470盾，现价2350盾；RDTX(Roda Vivatex)涨价300盾，现价5500盾； IMASIndomobil Sukses股）涨价250盾，现价2610盾；LPPFMatahari太阳百货公司股）涨价225盾，现价9600盾。

落价的股票当中：GGRM(盐仓香烟公司股)落价1775盾，现价67200盾；BLTZGraha Layar股）落价540盾，现价8500盾；FISH(FKS Multiagro)落价540盾，现价1760盾；INDFIndofood股）落价375盾，现价6350盾。

盾币贬值2

昨天，雅京银行际货币兑换交易（Jakarta Interbank Spot Dollar Rate /JISDOR）收市，1美元以13933盾中间价结束，比先前价以13931盾中间价，盾币贬值2点。

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